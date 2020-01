Versão beta do WhatsApp para Android revela novos detalhes do recurso tema noturno

O WhatsApp enviou recentemente uma nova atualização por meio do programa beta do Google Play, elevando a versão para a 2.20.8

Como revelado pelo site especializado WABetaInfo, algumas novidades foram liberadas para o sistema operacional Android.

Segundo o site, o WhatsApp continua trabalhando no recurso tema escuro (dark theme), melhorando os últimos detalhes antes do lançamento.

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.8: what’s new?

WhatsApp improves small details for the Dark Theme, before the official release, now for the Dark WhatsApp System Event Color!https://t.co/aqadZqfMu9

NOTE: The Dark Theme will be available in future.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 16, 2020