Telescópio Hubble da NASA capta impressionante registro de galáxia distante

O telescópio Hubble da Agência Espacial Americana (NASA) captou recentemente um impressionante registro de uma galáxia distante.

Como revelado, este objeto brilhante, algo parecido com uma bolha, é uma galáxia chamada NGC 1803. Está a cerca de 200 milhões de anos-luz de distância, na constelação do sul de Pictor.

#HubbleFriday This bright, somewhat blob-like object is a galaxy named NGC 1803. It is about 200 million light-years away, in the southern constellation of Pictor. NGC 1803 was discovered in 1834 by astronomer John Herschel. For more information: https://t.co/Aho93cQmn6 pic.twitter.com/PAI6E7PWb4

— Hubble (@NASAHubble) January 17, 2020