Tecnologia: Samsung apresenta novo Galaxy Fold no Brasil

A Samsung apresentou no Brasil o novo Galaxy Fold, o primeiro smartphone com tela dobrável a chegar no país. Como revelado pela empresa em comunicado, o aparelho une potência, tela imersiva e design inovador para permitir que os usuários realizem mais tarefas no dispositivo.

"Quando fechado, você pode acessar confortavelmente com uma mão seus itens essenciais na tela frontal e, quando aberto, pode explorar novas maneiras de executar várias tarefas ao mesmo tempo, assistir a vídeos, jogar e muito mais, em sua imersiva Tela Infinity Flex de 7,3 polegadas, que oferece novas possibilidades para os usuários multitarefa, permitindo que até três aplicativos sejam abertos simultaneamente a partir do recurso Múltiplas Janelas", revelou. Com o recurso Continuidade de Aplicativos, as aplicações abertas passam por transições imperceptíveis entre a tela externa e a tela interna, adaptando o conteúdo automaticamente.

Além disso, para garantir a melhor experiência possível para o usuário mesmo com a execução simultânea de três aplicativos, o Galaxy Fold conta com um processador de última geração, 12 GB de RAM e um sistema de bateria dupla.

Reprodução

Câmera que se desdobra

"A tela imersiva do Galaxy Fold leva o consumo de conteúdo a outro nível, mas os recursos de captura e compartilhamento não ficam atrás". Um total de seis câmeras – três na traseira, duas na parte interna e uma na parte externa – foram instaladas no smartphone.

Outro adendo importante à experiência do usuário é a possibilidade de poder fazer uma chamada de vídeo sem precisar fechar os demais aplicativos abertos – um novo nível de produtividade para os consumidores multitarefa. Confira as especificações:

Display Interno: 7.3” AMOLED Dinâmico ; 2152 x 1536 pixels

Display Externo: 4.6″ Super AMOLED – 720 x 1680

Câmera Traseira: 16 MP f/2.2 (Ultra Wide) 12 MP f/1.5 & 2.4 (Wide / Dual Pixel / OIS) 12 MP f/2.4 (Tele / OIS)

Câmera Interna: 10 MP f/2.2 – 8 MP (Foco Dinâmico)

Câmera Frontal: 10MP f/2.2

Memória Interna: 512GB

Memória RAM: 12GB

Bateria: 4380mAh com carregamento rápido de 15W

Carregamento Sem Fio: Sim + Wireless Power Share

Processador: Octa Core de 2.8GHz – Qualcomm Snapdragon 855

Sistema Operacional: Android | 9.0

Disponibilidade do Galaxy Fold no Brasil

Entre sexta-feira (17) e quarta-feira (22), interessados em receber mais informações sobre o Galaxy Fold podem realizar o pré-registro no site da Samsung.

As vendas oficiais têm início ainda no dia 22 de janeiro, a partir das 21h. O smartphone com tela dobrável estará disponível na cor preta por 24h e exclusivamente na loja online da Samsung, por R$12.999,00.

Como informações da Samsung

