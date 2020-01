Perder peso e desintoxicar com suco de laranja e gengibre

A laranja é uma das melhores frutas para obter vitamina C: cerca de 100 gramas contêm 64% do valor diário do nutriente, de acordo com o Instituto de Medicina das Academias Nacionais.

Esta suco detox de laranja e gengibre é ideal para a pele, pois contém açafrão, que é um tempero rico em antioxidantes. Ele ainda funciona para acompanhar uma dieta de perda de peso.

Ingredientes

1 cenoura grande

1 centímetro de açafrão cru

1 centímetro de gengibre

2 laranjas

Suco de 1 limão

Modo de preparo

Em um processador de suco, moa a cenoura e remova o suco da laranja. Despeje esses e os demais ingredientes no liquidificador. Adicione o açafrão e o gengibre e bata por 30 segundos. Acrescente o suco do limão. Coa e sirva.

Lembre-se sempre de acompanhar esta bebida com uma dieta equilibrada, cheia de alimentos nutritivos e com baixas calorias.

