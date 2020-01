Os signos que precisam ter cuidado com a intensidade neste fim de semana

Alguns signos do zodíaco estão mais propensos a viver situações intensas, que podem ser muito positivas, mas também exigem certa cautela.

Confira quais são:

Câncer

Energias românticas e emocionantes passam por sua vida, mas a partir do domingo os impulsos estarão mais fortes. Tudo isso aliado à necessidade de intimidade e avanços na vida amorosa pode fazer com que você expresse sentimentos ou diga algo antes do tempo. Por isso, experimente coisas novas com emoção, mas também com cuidado para não se apressar demais.

Escorpião

Seu signo está se expressando como nunca e abrigando grandes emoções, mas também pode exagerar na dose. Portanto, é preciso ter cuidado com o que se diz em momentos de ira, ressentimento ou culpa. Prefira cultivar a paciência, conexão e diálogo saudável para se recarregar de energias boas ou românticas para a semana.

Capricórnio

Os momentos difíceis começam a dar uma folga e seu lado mais extrovertido chega. Agora as conexões e sensualidade são intensas, formando um clima propício para novas conexões na vida amorosa. Ainda assim, é preciso ter cuidado com os envolvimentos se você não está buscando nada sério, a chance de acontecer o contrário é grande.