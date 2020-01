Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 17 a 19 de janeiro

Mais um fim de semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões astrológicas para os próximos dias:

Áries

Hora de organizar as ideias e começar a executá-las. Bom momento para abandonar os vícios e iniciar uma vida mais saudável, afastando os problemas e o estresse do sistema nervoso.

É importante tomar as rédeas do seu futuro para alcançar o sucesso, por isso continue com seus estudos ou tome a iniciativa de colocar os projetos em prática. Preste atenção aos conselhos de pessoas que o amam, elas o ajudarão sair de problemas.

No amor, você deve ser mais cauteloso e não se envolver emocionalmente com as pessoas que acabou de conhecer. Fim de semana de trabalho extra, mas também pode acontecer de receber um convite de alguém especial. Seus números são 09, 18 e 23 e seu melhor dia é o domingo.

Touro

É preciso ter mais cuidado com suas finanças e começar a economizar com seus bens. Portanto, pare de gastar em itens desnecessários. Você passará alguns dias com muitas energias densas; seja paciente e não tome decisões precipitadas das quais se arrependerá mais tarde.

Será um ano de muitas viagens inesperadas e de conhecer pessoas interessantes, apenas tente não confiar totalmente naqueles que acabaram de entrar na sua vida. Um amor do passado o procurará.

Durante este fim de semana, você terá muitas festas e diversão com seus amigos. Alguém do exterior o visita. Bora hora para mudar a aparência. Você terá sorte com os números 03 e 28 e seu melhor dia é o domingo.

Gêmeos

Hora de buscar a paz interior e deixar para trás todas as energias negativas. Organize todos os seus documentos importantes, em breve você precisará deles. Qualquer questão legal que você está passando em breve será resolvida a seu favor.

Você deve ser um pouco mais consistente com os projetos que empreende, para não se sabotar. Seja mais consciente em seus relacionamentos. Você desfrutará de três dias de sorte e amor.

Evite cair no egocentrismo ou tentar impressionar com mentiras, pois isso pode trazer energias negativas. Você recebe um convite para um casamento. Você tem sorte no sábado com os números 03, 22 e 97.

Câncer

Você está no momento ideal para iniciar as mudanças que tem em mente. Faça uma caminhada por pelo menos cinco minutos no sol e limpe suas energias.

Você terá muita intuição; portanto, mantenha sua mente positiva e mentalize coisas boas. Uma passagem pode ser comprada. Você faz um curso de artes para explorar seu lado criativo.

Fim de semana de estar com muita energia para iniciar uma vida mais saudável. Um amor do passado pode tentar voltar, mas você deve deixar para trás e começar a conhecer pessoas mais compatíveis. Você desfruta terá sorte no domingo com os números 03, 22 e 87.

Leão

A sorte será sua e você deve aproveitar as oportunidades que a vida lhe oferecer nesses momentos para alcançar o sucesso. Se aplique mais em tudo o que fizer e deixe de lado festas e hábitos que apenas o desgastam.

É hora de você começar a cortar amizades e amores que não são para você. Para ter sucesso, você apenas precisa deixar de lado o orgulho e o ego que atraem energias ruins. Neste fim de semana, você visita sua família ou fica ao lado do seu parceiro.

Uma mudança de casa pode chegar. Um amigo pode fazer uma proposta de negócios. Você tem sorte neste domingo com os números 01, 22 e 37. Não minta em seu relacionamento.

Virgem

Hora de romper com tudo o que o machucou no passado, especialmente aquelas amizades que não eram para você e que apenas consumiram sua energia positiva.

Este é um momento de muito sucesso nos projetos, apenas tente não sabotar a si mesmo. Não se envolva em fofocas em seu espaço de trabalho e lembre-se de que é melhor manter sua vida pessoal em sigilo.

Aqueles que são solteiros passam por uma temporada de nostalgia, mas devem evitar se deprimir ou maltratar; em breve encontrará alguém especial que pode ser do signo de Leão ou Capricórnio e será muito compatível com você.

Não deixe sua saúde para mais tarde, especialmente se estiver estressado. Seus números mágicos são 01, 25 e 77 e seu melhor dia é o domingo.

Libra

Sua grandeza como pessoa não terá limite e você pode realizar qualquer tarefa que tiver em mente, apenas tente ser discreto com os outros para não atrair energias negativas e fofocas.

Você é um dos pilares mais importantes para as pessoas que ama e os ajudará a resolver problemas. Um amor do passado pode voltar e você pensa se deve dar uma chance novamente.

Os solteiros conhecerão um novo amor do signo de Aquário ou Gêmeos pode ser muito compatível. Uma proposta positiva de negócio deve chegar. Seus números da sorte são 01, 29 e 88. Fim de semana de muitas festas.

Escorpião

Você deve tomar cuidado com as decisões que toma; pense duas vezes no que fará, para depois não ter nenhum contratempo ou remorso. Você está no caminho certo no amor, mas não deve se apressar.

Uma pessoa do signo de Áries ou de Libra chegará na vida dos solteiros. Você pensa em adquirir bens.

Tenha cuidado com as traições no trabalho e tente ser discreto para não entrar em problemas que não são seus. Você terá um problema legal, mas tudo será resolvido a seu favor. Seus números da sorte são 05, 29 e 34 e seu melhor dia é o sábado.

Sagitário

Você terá algumas dificuldades no trabalho, mas deve permanecer calmo e ter muito cuidado com tudo o que comentar sobre os outros. O crescimento econômico virá.

Seus números da sorte são 03, 44 e 61. Você continuará com energias positivas no amor. Os casais podem formalizar ainda mais os relacionamentos. Já os solteiros encontram alguém do signo de Áries ou Aquário, que será um parceiro ideal.

É hora de resolver tudo o que você tinha pendente. Não seja tão confiante e não fale muito sobre sua vida pessoal. Você tem a oportunidade de viajar.

Capricórnio

Esta semana você está no momento ideal para fazer mudanças, trocando o emprego por um melhor ou voltando a estudar e se profissionalizar.

Um amor muito sincero entrará em sua vida e pode ser alguém de Áries, Leão ou Sagitário. Portanto, abra seu coração para se apaixonar novamente. Os casais terão algumas dificuldades que podem ser motivadas pelo ciúme.

Seus números da sorte são 08, 20 e 31 e seu melhor dia é a sexta-feira. Tenha cuidado ao expressar sua opinião para não machucar pessoas queridas. É hora de abrir as portas à abundância e deixar de sabotar a si mesmo. Melhore sua administração de renda para começar a economizar para o seu futuro.

Aquário

Qualquer questão trabalhista pendente será resolvida favoravelmente e uma oportunidade de crescimento no emprego pode chegar.

Você está no seu melhor momento e isso o enche de energias positivas para ter sucesso. Tenha mais consideração com seu parceiro e não negligencie os laços emocionais. Você recebe um convite para viajar.

Seus números da sorte são 11, 15 e 23. Alguém do signo de fogo o ajudará muito em termos de trabalho ou mesmo no seu próprio negócio.

Fique longe de todas as pessoas que apenas o procuravam por interesse, especialmente aquelas que não são sinceras. Um novo trabalho pode ser oferecido.

Peixes

Você se sentirá um pouco exausto com a carga de trabalho e as pressões; portanto, não sobrecarregue as tarefas e não fique longe de quem ama. Visite as pessoas queridas que o ajudarão a controlar melhor seus problemas de estresse.

Tenha cuidado com dores de cabeça e pescoço. Você é muito intenso nos negócios e projetos de trabalho, o que lhe trará sucesso.

Você terá sorte no domingo e seus números são 02, 18 e 77. Lembre-se de que você precisa dar tempo ao tempo e não deve forçar um relacionamento, logo a pessoa ideal chegará. Você recebe uma proposta de investimento, mas deve consultar um advogado antes de aceitar.