Game Dragon Ball Z: Kakarot já está disponível para PlayStation 4

O game Dragon Ball Z: Kakarot, desenvolvido pela CyberConnect2, já está disponível para o console PlayStation 4 (PS 4).

O ttítulo chegou nesta sexta-feira (17) para a plataforma de games, de acordo com informações divulgadas pela Sony.

Reprodução

"Reviva a história de Goku e os outros Z Fighters em Dragon Ball Z: Kakarot! Além de batalhas épicas, viva sua vida no mundo de Dragon Ball Z, conforme luta, pesca, come e treina com Goku, Gohan, Vegeta e outros", revela a descrição do jogo.

"Explore novas áreas e aventuras e avance pela história criando poderosos elos com outros heróis do universo Dragon Ball Z". Confira trailer:

