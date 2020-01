Epic Games libera nova atualização para corrigir bus no Fortnite

A desenvolvedora Epic Games liberou uma nova atualização (v11.40.1) para corrigir bus no título Fortnite.

A informação foi compartilhada pela empresa nas redes sociais. Como revelado, o patch está disponível para todas as plataformas.

"Jogadores do PS4, Xbox One, PC, Mac e Android podem baixar agora o patch v11.40.1", informou no Twitter.

Pouco depois, a desenvolvedora também compartilhou: "Jogadores do iOS e Switch já podem baixar o patch v11.40.1". Confira:

Jogadores do iOS e Switch já podem baixar o patch v11.40.1! — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) January 17, 2020

