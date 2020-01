A ciência relevou um jeito econômico e sustentável de lavar roupa

Os pesquisadores da Universidade de Leeds, no Reino Unido, e especialistas da empresa Procter & Gamble, que fabrica produtos de limpeza, decidiram investigar um jeito eficaz e sustável de lavar roupas.

Entre as constatações (que vamos falar a seguir) eles descobriram que a máquina de lavar acaba prejudicando as roupas, pois desbota e libera as microfibras nas roupas.

O estudo publicado na revista Dyes and Pigments, nesta quarta-feira (15), revelou, então, opções para que a roupa seja lavada com mais eficiência. Algumas das constatações são:

Reduzir o ciclo de lavagem

Os estudiosos constatam que reduzir o ciclo da lavagem aumenta a vida útil das roupas. Além disso, o simples ato de reduzir o ciclo pode ajudar o meio ambiente. Ocorre a redução impacta também em menos corante e microfibras depositados no meio ambiente.

As micropartículas das roupas acabam chegando até os mares e oceanos. Nessas regiões, se decompõem na forma de microplásticos e podem ser consumidos por animais marinhos.

Usar água mais fria

O estudo ainda constatou que usar água mais fria aumenta a vida útil da roupa e promove a economia de energia. Os estudiosos garantem que lavar as roupas em 20°C, em vez de 40°C, promove uma economia de aproximadamente 66% da energia.