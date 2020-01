Aérea Azul irá operar 740 voos extras durante o carnaval

Para atender a demanda adicional de passageiros durante o carnaval, a Azul disponibilizará 740 voos extras entre 21 e 26 de fevereiro, revelou a empresa em comunicado.

Campinas e Recife, principais bases de operação da companhia, além de Salvador, Porto Seguro, cidades tradicionalmente procuradas durante os festejos carnavalescos, receberão o maior volume de operações adicionais.

Porto Seguro-Montes Claros, Cuiabá-Maringá, Campo Grande-Londrina, Campo Grande-Maringá, Campo Grande-Presidente Prudente, Campo Grande-São José do Rio Preto e Fortaleza-Natal serão os mercados, não atendidos regularmente, que contarão com voos. Comparada com a folia do ano passado, a empresa ampliará a oferta de voos em 13%, movimentando frequências extras em 51 aeroportos espalhados pelo país.

Os dias 21 de fevereiro, sexta-feira de carnaval, e 26, quarta-feira de cinzas, serão as datas-pico, com o maior volume de decolagens. Serão, respectivamente, 60 e 69 decolagens extras.

