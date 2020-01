Update traz mapa Vikendi e novas armas e veículos ao PUBG LITE

O game PUBG LITE, versão gratuita e mais leve do famoso battle royale, acaba de receber uma atualização com a ilha de Vikendi, o gélido balneário de férias que foi transformado em zona de guerra.

Majoritariamente coberto pela neve, Vikendi é um mapa de 6x6km com surpreendente diversidade, que traz vilas, galpões, castelos e até um parque de diversões abandonado.

Reprodução

A jogabilidade é muito mais rápida do que em Erangel e Miramar e o novo mapa oferece uma experiência muito mais tática do que em Sanhok, de acordo com informações divulgadas em comunicado.

Veículos também ficam mais escorregadios nos terrenos com neve ou gelo. A aceleração é mais lenta e você pode perder o controle dos veículos se acelerar.

“Os jogadores devem tomar cuidado por estarem mais expostos mesmo a grandes distâncias no contraste com a neve – assim como seus passos que ficam no chão nevado – mas também podem se espreitar em busca de sua presa nas densas florestas mediterrâneas mais ao sul”, revela. Além dessas modificações, Vikendi traz uma arma e três veículos exclusivos.

