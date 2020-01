Os signos que podem exigir uma sinceridade que não possuem

A sinceridade é um requisito para as conexões de alguns signos do zodíaco. No entanto, eles mesmos podem optar por não serem tão abertos como exigem.

Confira quais são:

Áries

Por mais que considere a sinceridade algo muito importante em suas relações, este signo do zodíaco nem sempre é aberto e guarda grandes segredos até mesmo de pessoas muito próximas. No entanto, ele costuma se sentir traído quando descobre que os outros também preferem reservar algumas das suas experiências e não mencioná-los.

Virgem

O virginiano não se abre com facilidade, mas não costuma se sentir seguros com pessoas que não demonstram o máximo que pode de si e da sua vida de forma autentica. Este signo mostra seu descontentamento quanto a isso com o sarcasmo e se sente muito atacado quando descobre mentiras.

Escorpião

Com camadas profundas que não deixará os outros conhecerem facilmente, o escorpiano tende a desenvolver confiança lentamente e com muita cautela. Por isso, a sinceridade é um requisito básico nos relacionamentos deste signo, o que envolve falar não só do presente como também do passado – algo que quando é com eles, será sempre um mistério.

Sagitário

O sagitariano costuma ser direto, mas nem sempre consegue agir com sinceridade sobre alguns sentimentos. Por isso, ele se sente atraído por pessoas abertas e que não têm medo de falar sobre tudo ao revelar suas vidas sem pedir o mesmo em troca.