Nova York é o novo destino internacional da aérea Azul

É dentro dessa imensidão de Azul que o meu coração fica feliz. 💙 ⁣ ⁣📷@anap.paulamorais ⁣ ⁣#PraCegoVer #PraTodosVerem Fotografia do céu azul com uma nuvem bem grande e um avião pequeno ao centro. ⁣