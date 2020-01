NASA promove nova caminhada espacial realizada totalmente por mulheres

A Agência Espacial Americana (NASA) promoveu nesta quarta-feira (15) uma nova caminhada no espaço realizada totalmente por mulheres.

A little over four hours into today's spacewalk to upgrade power systems on the @Space_Station, @Astro_Christina & @Astro_Jessica are nearing completion of the third task. Watch & ask questions using #AskNASA: https://t.co/CEsJrxByMF pic.twitter.com/zbbKuM3XTf — NASA (@NASA) January 15, 2020

Como revelado pela agência, o importante trabalho contou com a participação das astronautas Christina Koch e Jessica Meir.

✅ Another spacewalk task completed by @Astro_Christina and @Astro_Jessica as they work outside the @Space_Station on replacing nickel-hydrogen batteries with new lithium-ion batteries. A third new battery is now installed. Live: https://t.co/CEsJrxByMF pic.twitter.com/pnhqGjK7P9 — NASA (@NASA) January 15, 2020

A caminhada durou quase 8 horas e teve o objetivo de efetuar a troca de antigas baterias de níquel-hidrogênio da Estação Espacial Internacional.

