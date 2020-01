Estudo afirma que ver um filme pode ser tão bom para a saúde quanto fazer exercício

Os médicos sempre recomendam uma vida ativa para manter uma boa saúde e, acima de tudo, um bom estado cardiovascular. Porém, um estudo da University College de Londres diz que uma ida ao cinema pode ser tão boa para o coração quanto um dia de academia. De acordo com a pesquisa, a frequência cardíaca durante um filme é semelhante à que ocorre durante uma sessão de exercícios leves.

Os benefícios cardiovasculares depois de assistir a um filme

Eles analisaram dois grupos de voluntários da faculdade de psicologia da universidade: 51 participantes viram a versão live action de Aladdin com sensores para rastrear a sua frequência cardíaca, e outras 26 pessoas apenas leram um livro pelo mesmo tempo que durava o filme.

Aqueles que assistiram ao filme experimentaram as seguintes reações físicas: “os participantes tiveram uma espécie de cardio de baixa intensidade […]. Embora muito leve, esse nível de estímulo pode ajudar a desenvolver os níveis de cardio e queimar gordura. Os picos de frequência cardíaca também foram alinhados a momentos específicos da história no filme”, explicaram os autores do estudo.

Ir ao cinema e assistir a um filme não apenas causa reações físicas e melhora a saúde do coração, como também é positivo para a saúde mental, pois ajuda a desconectar de temas estressantes, de acordo com o portal ABC7.

“O cinema é um dos únicos lugares onde você pode se afastar dos aparelhos e do mundo exterior e realmente se desconectar”, diz o estudo. “Mais da metade dos espectadores acreditava que a experiência era terapêutica em um sentido emocional e se sentiram animados com a experiência.”

55% dos participantes consideraram a experiência de ver um filme algo terapêutico; 45% se sentiram renovados no final do filme; e 75% se sentiram totalmente absorvidos pelo filme, o que ajuda a ver a realidade e os problemas de maneira diferente ao sair do cinema.

Fonte: Nueva Mujer