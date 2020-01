Estas 5 bebidas são perfeitas para acelerar o metabolismo

Se você precisa acelerar o metabolismo, saiba que o processo não é tão difícil. Por exemplo, com algumas bebidas é possível reduzir o inchaço e ainda aumentar o metabolismo do corpo. Para ajudá-la em sua tarefa, recomendamos incorporar estas bebidas em sua dieta:

Smoothie verde

Alguns dos ingredientes que você precisa são: toranja, kiwi e mamão. É uma boa ideia consumi-los de manhã. Para fazer a bebida, basta colocar as frutas no liquidificador com um pouco de água.

Bebida de limão e canela

Você controlará o cortisol; isto é, o hormônio que causa a formação de gordura no abdômen. Você pode tomá-lo em uma infusão de chá quente.

Batido de frutas

É recomendável que você tome antes do café da manhã.

Água aromatizada

Você pode fazê-lo com hortelã-pimenta que favorece a digestão, bem como com pepino, que é uma fonte de água. Você pode substituí-lo por água.

Suco de abacaxi

É um excelente alimento que ajuda a queimar gordura e elimina a retenção de líquidos. Melhor tomá-lo de manhã.