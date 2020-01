Estas 5 bebidas são perfeitas para acelerar o metabolismo

Você precisa acelerar o metabolismo para perder peso? Pois saiba que esse processo não é tão difícil. Bastam alguns ajustes na dieta. Por exemplo: consuma pimentão vermelho e gengibre — que é eficaz para queimar calorias. Além disso, recomendamos tomar estas bebidas:

Água aromatizada

Você pode fazê-la com hortelã-verde, que favorece a digestão, bem como com pepino.

Batido de frutas

É recomendável que você o tome antes do café da manhã.

Chá de limão e canela

Você controlará o cortisol, isto é, o hormônio que causa a formação de gordura no abdômen. Você pode tomá-lo em uma infusão de chá quente.

Suco de abacaxi

É uma excelente opção, pois ajuda a queimar gordura e eliminar a retenção de líquidos. É melhor tomá-lo de manhã.

Suco verde

Alguns dos ingredientes que você precisa são: kiwi, mamão e toranja. Basta colocar as frutas no liquidificador com um pouco de água. É uma boa ideia consumir o suco de manhã.

