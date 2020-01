Vulnerabilidade no Firefox está sendo usada em ataques direcionados

A vulnerabilidade zero‑day no navegador Firefox está sendo usada por cibercrimonosos em ataques direcionados, de acordo com informações da ESET.

Trata-se de um erro do tipo type confusion que está no compilador Just-in-time (JIT) IonMonkey do mecanismo JavaScript SpiderMonkey, conforme informado pela Mozilla.

O problema pode permitir que um criminoso assuma o controle de um sistema comprometido ao conseguir enganar uma vítima em um site que execute JavaScript malicioso, por exemplo.

Solução

Os usuários devem atualizar os navegadores para as versões Firefox 72.0.1 ou ESR 68.4.1, respectivamente, disponíveis para Windows, macOS e Linux.

Apesar ser atualizado automaticamente, também é possível fazer manualmente por meio do menu do navegador, selecionando a opção “Ajuda” > “Sobre o Firefox”.

Com informações da ESET

