Tecnologia: Vazamento revela possível design do próximo iPhone 12

O iPhone 12, próximo smartphone da Apple, será apresentado este ano. O lançamento deve ocorrer oficialmente em setembro.

E alguns vazamentos já revelam o possível design do aparelho, de acordo com informações do portal especializado LetsGoDigital.

Uma das mudanças relatadas para o novo iPhone 12 seria o fato de ele não ter um entalhe frontal como nas versões anteriores.

Como podemos ver, a tela ocupará a maior parte da frente do equipamento. No entanto, uma das versões aparece com um pequeno entalhe.

Ainda segundo o site, as patentes ainda podem ser ajustadas e não representam necessariamente o modelo final. Confira:

Reprodução/LetsGoDigital

LEIA TAMBÉM: