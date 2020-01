Os signos do zodíaco que se fazem de ingênuos para mentir

Alguns signos do zodíaco costumam assumir uma atitude ingênua quando se preparar para enganar alguém.

Confira quais são:

Touro

Inteligente e que não desiste dos desejos facilmente, o taurino age de forma articulada, preparando o terreno antes de enganar alguém e fazendo-o acreditar que isso não é possível. Para isso, ele pode demonstrar mais inocência e ingenuidade em suas atitudes nocivas do que o normal, jogando a culpa em fatores externos.

Gêmeos

O geminiano é um dos mestres quando o assunto é chegar onde deseja por meio da comunicação. Por isso, este signo age com inteligência e estratégia ao demonstrar sua esperteza com muita cautela, deixando que seu lado desligado e distraído pareça sempre prevalecer, passando uma falsa sensação de segurança.

Sagitário

Ao mesmo tempo em que é muito direto com determinadas coisas, o sagitariano sabe como conquistar as pessoas mostrando os aspectos mais positivos e cativantes da sua personalidade. Ele nem sempre é totalmente sincero com suas intenções e, por saber que tem um senso do que é certo e errado que nem sempre concorda com o das pessoas, prefere ocultá-lo com a ingenuidade.