Método kakebo: a técnica japonesa que ensina a economizar

É muito complicado economizar quando você nunca fez isso, mas, de qualquer forma, esse é um dos hábitos que você deve cultivar. Para isso, é preciso ter paciência e, acima de tudo, muita organização. Os japoneses, que costumam ser ordenados, criaram uma maneira mais fácil de gerenciar as finanças. Conheça o método kakebo.

Registre a sua renda mensal

Anote quanto você ganha mensalmente.

Subtraia as despesas fixas

Aluguel

Contas (de luz, de água, de internet etc.)

Despesas das crianças

Despesas dos animais de estimação

Educação

Transporte

Anote quanto você deseja economizar

É indicado economizar 20% do salário. Porém, você pode começar aos poucos: com R$ 100,00, por exemplo. O importante é transformar a economia num hábito.

Divida o que resta em 4 categorias

Básico: transporte e alimentação.

transporte e alimentação. Educação: livros, cursos e entradas de eventos culturais.

livros, cursos e entradas de eventos culturais. Diversão: saídas e viagens.

saídas e viagens. Outro: presentes, manutenções e emergências.

Anote as despesas diárias e avalie

Quanto gastei no total?

Quanto consegui economizar?

Quanto gostaria de economizar?

Como posso melhorar?

O método kakebo cobre todas as necessidades que possam surgir e é ideal para iniciantes, pois as suas etapas e as suas instruções são muito claras.

Fonte: Nueva Mujer