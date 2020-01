Estagiário da NASA foi responsável por importante descoberta espacial

Um estagiário da Agência Espacial Americana (NASA) foi responsável por importante descoberta. A notícia, divulgada nesta semana pela instituição, ganhou grande repercussão internacional.

Como revelado pela agência, o estudante Wolf Cukier descobriu um planeta três dias depois do início do estágio.

De início, seu trabalho era examinar as variações no brilho das estrelas capturadas pelo satélite TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite).

No entanto, algo chamou a atenção. “Vi um sinal de um sistema chamado TOI 1338. No começo, pensei que fosse um eclipse estelar, mas o tempo estava errado. Acabou sendo um planeta”, explicou.

O impressionate mundo descoberto foi o primeiro captado pelo equipamento espacial TESS com duas estrelas.

Oportunidade na instituição

Ainda de acordo com a agência, também estão abertas as inscrições para o estágio do verão de 2020. O prazo termina no dia 8 de março. Confira outras informações:

