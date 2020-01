Epic Games libera nova atualização para o título Fortnite

A desenvolvedora Epic Games liberou uma nova atualização para o título Fortnite. O update foi disponibilizado para todos os jogadores nesta quarta-feira (15).

Os servidores foram fechados para a manutenção do v11.40, fique ligado! pic.twitter.com/5bnQX5xnd1

Como revelado nas redes sociais, a manutenção v.11.40 liberou algumas novidades no game. Confira todos as modificações:

A manutenção do v11 40 terminou!

Veja todas as novidades do patch no nosso blog:https://t.co/Zur2sGbBTV

— Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) January 15, 2020