5 dicas para cuidar de sua pele oleosa

A pele oleosa é definida pelo acúmulo de sebo. E os motivos para isso são vários: você pode ter pele oleosa porque está estressado ou comendo mal, por exemplo. Ou por causa de alterações hormonais, ou da sua genética.

Veja o que você pode fazer para melhorar a sua pele oleosa:

Limpe o rosto todos os dias

Remova a maquiagem e limpe o rosto de manhã e à noite para evitar obstruir os poros. Lembre-se de que deixar a maquiagem na pele por muito tempo cria imperfeições.

Esfolie a pele uma vez por semana

A esfoliação é uma limpeza profunda que mantém a pele saudável e os cravos longes.

Hidrate a pele diariamente

Você deve hidratar o seu rosto com um creme específico para a sua pele. Portanto, escolha um hidratante para pele oleosa.

Faça limpezas profundas

Use um adstringente com ácido salicílico. Ele é o mais indicado para melhorar a textura da pele, reduzir o tamanho dos poros e acabar com cravos e espinhas.

Cuide da sua alimentação

Você deve evitar comer alimentos ricos em gorduras e açúcares, especialmente os industrializados. Beba pelo menos dois litros de água por dia para ficar hidratado e eliminar as toxinas.

