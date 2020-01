Como beber chá-verde com chia e gengibre para emagrecer

Chás e infusões não são apenas uma moda: está cientificamente comprovado que são benéficos para a saúde. As folhas do chá-verde, chamadas de Camellia sinensis, cuidam do coração e aumentam a densidade óssea, sendo ideal para pessoas com osteoporose.

Mas não é só isso. Elas também ajudam a perder peso. “O chá-verde ajuda a queimar gordura ao aumentar o metabolismo do corpo”, segundo o site Cup & Leaf. “Isso ocorre devido às catequinas […]. Quando elas estão presentes no sangue, melhoram a oxidação e a queima de gordura corporal.”

Como beber chá-verde para emagrecer

Para aumentar os efeitos do chá-verde na queima de gordura, você pode adicionar uma pitada de gengibre em pó ou uma fatia da raiz. Já a chia mantém a sensação de saciedade, acabando com a vontade de cometer excessos nas refeições.

Muitos se perguntam qual é a melhor maneira de tomar o chá. A resposta é: de manhã, pois ele mantém a pessoas ativa e concentrada — fatores essenciais para quem deseja se exercitar e perder peso.

E, por falar em atividades físicas, o chá-verde é uma excelente companhia para exercícios, já que aumenta a queima de gordura em 17%. “Além disso, o chá pode acelerar a recuperação após um treinamento intenso”, explica o site Health Line.

Fonte: Nueva Mujer