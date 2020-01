Cuide do seu dinheiro com estes 4 aplicativos de controle financeiro

Controlar o dinheiro não é uma tarefa simples. Afinal, educação financeira não é um tema discutido nas escolas ou nas universidades. Não por acaso, existem 62 milhões de consumidores com CPF negativado, segundo um levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil).

Para não virar estatísticas e ter o nome negativado no mercado, é interessante encontrar opções para organizar o dinheiro e não entrar em dívidas. Uma maneira simples, por exemplo, é por meio de aplicativos de controle financeiro.

Selecionamos alguns para os nossos leitores. Confira!

“Você pode controlar gastos e cuidar das finanças pessoais de forma intuitiva. Mais de meio milhões de pessoas já usam o Organizze para gerenciar seus gastos e viver com mais economia”.

“O app que organiza todo o seu dinheiro automaticamente para você entender cada um dos seus gastos. Ele também te mostra os investimentos, cartões, contas correntes, seguros e empréstimos que fazem mais sentido para você”.

“O gerenciador financeiro do Minhas Economias permite que você organize suas contas, faça o seu controle de gastos e de receitas, crie orçamentos e planeje melhor a sua vida financeira. Com um controle financeiro, fica mais fácil saber aonde você está gastando, pagar as contas em dia, fazer sobrar dinheiro no final do mês e realizar os seus sonhos”.

“O app permite controle de gastos e ganhos, saber para onde seu dinheiro vai, ter um bom planejamento para suas finanças pessoais, aprender economizar e manter seu orçamento e controlar os gastos do cartão de crédito”.