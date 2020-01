Aplicativo WhatsApp trabalha em novos recursos para os usuários

O aplicativo de mensagens WhatsApp trabalha em novos recursos para os usuários. Algumas novidades devem ser liberadas em breve.

De acordo com o portal especializado WABetaInfo, a plataforma trabalha em melhorias no recurso tema escuro (dark theme), sem consumo de bateria (no futuro).

Como revelado, o app está adotando APIs oficiais do iOS 13, contribuindo para um excelente resultado final. O recurso deve ser liberado nos próximos meses.

In the recent iOS beta updates, WhatsApp is focusing to improve the dark theme, with no battery drain (in future).

They're also improving the future support for the possibility to use the same WhatsApp account from other devices at the same time.

Improvements for payments too.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 13, 2020