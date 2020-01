WhatsApp libera nova versão do aplicativo para os usuários

O WhatsApp liberou nesta segunda-feira (13) um nova versão do aplicativo para os usuários do sistema operacional iOS.

Com o update, a versão do app de mensagens foi elevada para 2.20.10, de acordo com informações do portal especializado WABetaInfo.

Entre as novidades, a atualização conta com um novo recurso para reduzir o consumo de internet móvel do aparelho.

"Para reduzir o uso de dados, ative o Modo de Economia de Dados no seu iPhone para desativar o download automático de arquivos de mídia no app", explica a descrição.

Para ter acesso a modificação, o usuário deve realizar o download do aplicativo recente na Apple Store. Confira a versão completa:

WhatsApp for iOS 2.20.10 is live now.

Check out the changelog! Note: some iOS 13 features might not be available yet in this build. https://t.co/3QcTgGB0FY pic.twitter.com/1gWUYQ2Mjq — WABetaInfo (@WABetaInfo) January 13, 2020

