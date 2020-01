Os signos do zodíaco que não são personalidades simples e precisam de mais compreensão

Alguns signos do zodíaco não são personalidades simples e necessitam mais compreensão das outras pessoas.

Confira se você está na lista:

Câncer

Para os cancerianos, a compreensão vale muito, especialmente quando ele é considerado por meio do amor e da confiança, sendo alguém que se sente inserido em um círculo no qual faz a diferença por seus conselhos e empatia. Este signo odeia sentir que seu afeto e carinho não é compreendido.

Gêmeos

O geminiano precisa que seu empoderamento e confiança ao seu comunicar sejam compreendidos e menos mal interpretados. Este signo busca transmitir muitas coisas e fica cansado quando as pessoas distorcem suas conclusões ao invés de tentar entendê-los.

Peixes

O pisciano precisa que as pessoas compreendam seu senso de viver os sentimentos e emoções sob uma perspectiva diferente e mais emocional. Por isso, ele se sente pouco aceito quando os outros o preferem julgar de vítimas ou débeis por apenas enxergar as coisas com mais bondade.

Escorpião

A autodefesa do escorpiano deve deixar de ser compreendida como somente desconfiança e intensidade sem razão. Este signo possui muitas emoções e nem sempre consegue expressá-las de forma simples e que todos podem se conectar. Portanto, este signo só sente genuinamente compreendido quando alguém transmite segurança e menos críticas sobre as suas ações.