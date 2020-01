Os benefícios para a saúde de tomar chá com leite

O chá é uma das bebidas mais populares do mundo, e acredita-se que ele ofereça vários benefícios à saúde. Na Grã-Bretanha e em outras partes do mundo, o chá costuma ser consumido com leite. No entanto, não está claro se essa adição oferece mais benefícios.

Chá e leite

Os chás verde e preto são os mais pesquisados. Ambos são feitos das folhas da planta Camellia sinensis, mas passam por diferentes métodos de processamento.

Eles são ricos em compostos vegetais chamados flavonóides, os quais atuam como antioxidantes, substâncias que ajudam no combate aos danos celulares causados pelos radicais livres. Vale lembrar que altos níveis de radicais livres contribuem para o surgimento de câncer e doenças cardíacas.

Já o leite é rico em nutrientes, como cálcio, potássio e proteínas — elementos essenciais para o crescimento saudável e para a saúde óssea.

Sendo assim, a combinação de ambas as bebidas pode trazer grandes melhorias para a saúde. Então, na próxima vez que você for tomar chá, experimente essa mistura.

Fonte: Nueva Mujer