Astronauta da NASA registra impressionante sequência de imagens da Terra desde o espaço

Uma astronauta da Agência Espacial Americana (NASA) registrou recentemente uma impressionante sequência de imagens desde o espaço.

Os arquivos foram divulgados pela americana Christina H. Koch no Twitter. Ela atualmente está a bordo da Estação Espacial Internacional (EEI).

Nas imagens, é possível ver a Austrália, país que é atingindo por fortes incêndios. “Austrália: Nossos corações e pensamentos estão com você”, escreveu. Confiras:

Nova imagen

Também foi divulgado nas redes sociais outra foto impressionante. A imagem, captada por Christina H. Koch, mostra toda a exuberância do nosso planeta. Confira:

For 300 days I’ve been fortunate to be a part of something that strives to represent and benefit all humanity. As I look out and reflect on our shared world, that has been the greatest honor. pic.twitter.com/uQuS5F4rXj

— Christina H Koch (@Astro_Christina) January 9, 2020