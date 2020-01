Aérea Azul já vende voos do Recife para Buenos Aires e anuncia nova frequência a partir de Campinas

As passagens para o novo mercado internacional da companhia aérea Azul entre Recife e Buenos Aires já estão à venda. Com tarifas promocionais a partir de R$1.345,00, os passageiros da capital pernambucana e de cidades que conectam no Recife poderão aproveitar as ligações regulares e diretas para conhecer o país vizinho, como revelado pela empresa em comunicado.

A rota Recife-Buenos Aires terá quatro voos semanais e começa a ser operada em 21 de fevereiro pelas aeronaves modelo Airbus A320neo, com capacidade para até 174 pessoas.

Os clientes também já podem adquirir bilhetes para a terceira frequência entre Campinas e Buenos Aires. A partir de 21 de fevereiro, a rota, que conta com duas ligações diárias, terá um novo voo quatro vezes por semana. Os Airbus A320neo também serão responsáveis por cumprir o trajeto de cerca de três horas.

Recife-Montevidéu

Como anunciado na semana passada, a partir de 04 de julho, a Azul começa a ligar o Recife à Montevidéu, no Uruguai. O voo será operado aos sábados, também com as aeronaves A320neo, e o início das vendas para a nova rota acontecerá após a homologação da operação pelas autoridades argentinas.

Com informações da Azul