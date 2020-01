Os signos do zodíaco que não admitem, mas são ciumentos

Existem alguns signos que, devido às caraterísticas da sua personalidade, costumam sentir muito ciúmes. No entanto, eles odeiam admitir que algumas vezes deixam esse sentimento tomar conta e negam a sua existência.

Confira se você está na lista:

Áries

Áries fica com ciúmes quando alguém recebe muita ou mais atenção do que ele. Dificilmente assumem esse sentimento. Nos relacionamentos se sentem enciumados quando alguém começa a se destacar na vida do outro.

Touro

Sentem ciúmes quando percebem que estão perdendo terreno para alguém mais exitoso. O taurino pode ser um pouco paranoico e acaba vendo sinais de perigo que não existem.

Gêmeos

O geminiano se sente enciumado vê seu parceiro se divertindo e passando bons momentos com outras pessoas. Ele também não irá assumir o que sente, mas dará um jeito marcar seu território.

Câncer

Eles sentem ciúmes de pessoas que são sentimentalmente importantes na vida do outro. O canceriano não pretende ser a pessoa mais bela, inteligente ou exitosa que você conhece, mas sim aquele que você tem mais carinho.