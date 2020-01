NASA emite alerta sobre asteroide que passará próximo à terra no dia 18 de janeiro

A Agência Espacial Americana (NASA) detectou um asteroide, de tamanho mediano, que passará próximo à terra no dia 18 de janeiro.

A informação, com alguns detalhes do corpo celeste, foi compartilhada pela instituição no site oficial de monitoramento.

Denominado oficialmente como "2009 BH2", o asteroide tem cerca de 200 metros de diâmetro (dimensão estimado).

No entanto, ainda de acordo com informações da NASA, a aproximação não representa perigo para o nosso planeta.

