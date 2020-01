Horóscopo semanal: Previsões para cada signo do zodíaco de 13 a 17 de janeiro

Áries

Semana muito produtiva e de ideais para fechar novos negócios ou se aventurar a viajar por diferentes caminhos de trabalho. A boa sorte continua, especialmente na vida financeira.

Você faz uma viagem de trabalho e terá muito sucesso. Seu orgulho o faz perder oportunidade no amor e é preciso se abrir com a pessoa amada.

Na saúde, você deve consultar seu médico e cuidar das articulações, pois elas serão o seu ponto fraco nos próximos dias. Você terá sorte com os números 00, 12 e 34.

Use vermelho e laranja para atrair as melhores vibrações. Os solteiros terão um amor do signo de Aquário ou Capricórnio, que será muito compatível e com o qual passarão grandes momentos.

Touro

Você terá muito trabalho e precisará se preparar para novos desafios; portanto, não se deixe dominar pelo estresse e tenha bom humor para que tudo termine da melhor maneira. Você recebe dinheiro extra e deve economizar.

Você termina um relacionamento e decide passar um tempo sozinho para crescer. O vermelho atrai as melhores energias.

No trabalho ou estudos, você enfrentará alguns problemas com seus colegas; situações mal compreendidas podem acontecer e, por isso, é preciso tentar sempre raciocinar antes de agir.

Você tem sorte com os números 04, 33 e 89. Tente não falar sobre seus planos para não atrair a inveja e lembre-se de que é melhor ser discreto. Cuide de problemas intestinais e estomacais.

Gêmeos

Você receberá muitas boas notícias em seu trabalho, onde reconhecem seu desempenho. Você pensa muito em alguém que se foi da sua vida e é preciso ocupar a mente em atividades que o ajudem a se distrair ou a se concentrar em outros aspectos.

Sua família o convida para uma viagem ou um passeio de fim de semana, aproveite a oportunidade para se desestressar. Seja muito cauteloso ao dizer as coisas aos seus entes queridos; muitas vezes eles podem ficar com raiva se você for muito direto.

Você terá sorte com os números 05, 29 e 34. Os solteiros encontrarão alguém muito compatível que os fará se apaixonar novamente, especialmente os signos de Virgem e Aquário. Um animal pode chegar a sua vida.

Câncer

Você está cercado por boas energias e boa sorte em tudo relacionado a novos contratos, apenas tente não presumir nada com antecedência, para não se decepcionar.

Você saberá sobre uma gravidez na família que lhe dará muita alegria. Cuidado com o ciúme e tente não controlar tanto o seu parceiro para não entrar em conflitos. Para o solteiro, serão dias ótimos para conhecer pessoas muito compatíveis.

Seus números da sorte são 08, 19 e 32. Vista-se com cores claras para que a energia positiva o rodeie com mais força. Você terá muito sucesso se decidir voltar a estudar, especialmente em aspectos relacionados à comunicação.

Leão

Durante esta semana, você enfrentará algumas complicações pessoais e problemas de estresse, por isso tente concentrar sua energia no exercício para liberar energias negativas.

Em seu trabalho, mudanças muito importantes estão ocorrendo em questões; portanto, tente ser aberto com seus superiores para ser considerado em uma posição melhor.

No amor, você passa por bons momentos com o parceiro. Os solteiros terão alguém do signo de Áries ou Capricórnio para estabelecer um relacionamento formal.

Em questões de saúde, você deve cuidar mais dos ossos e articulações. Tente ficar mais alerta nas ruas para evitar acidentes e quedas. Uma grande transformação na vida pessoal ajuda a deixar para trás todos os negativos.

Virgem

Você terá muita sorte com os números 07, 34 e 51. Use a o vermelho para atrair boas vibrações. No trabalho, uma revisão importante está chegando; portanto, coloque todas as suas pendências em ordem. Cuide de problemas nervosos.

Seja responsável e tente cuidar da sua saúde com bons hábitos. Tenha muito cuidado com os documentos que assinar; você deve ler as letras pequenas ou pedir aconselhamento profissional.

Você adquire um novo bem. Alguns problemas com pessoas do trabalho ou amigos muito próximos podem incomodá-lo. Faça uma análise da sua personalidade e trabalhe em todas essas mudanças que o ajudarão a crescer mais em sua vida profissional.

Libra

Você terá dias de muitas pressões sobre questões de trabalho. Seja paciente e cauteloso em suas ações, pois seu signo é muito impulsivo e sempre procura problemas onde não existem, portanto, mantenha a calma e tome boas atitudes.

Você faz uma viagem inesperada de trabalho. Não perca mais o amor, se você realmente ama essa pessoa, procure-a novamente. O orgulho às vezes não é tão bom e você precisa estar em paz consigo mesmo.

Você receberá um convite e um presente inesperado de um novo amor. Evite ficar indeciso no amor ou se envolver em triângulos amorosos.

Ser amigo é incondicional e, por isso, é preciso evitar impôr condições para que os outros o amem. Você terá sorte com os números 01, 34 e 60 e tentará usar a cor amarela para aumentar sua sorte.

Escorpião

Você se sentirá um pouco alterado por problemas pessoais. É preciso recordar que tomar a decisão de afastar as amizades ou maus amores de sua vida pode resolver essa situação. Você ganha dinheiro extra e pode pagar uma dívida.

Seu melhor dia será nesta sexta-feira; a sorte sorrirá para você de todas as formas, especialmente no trabalho. No entanto, lembre-se de ser discreto com seus planos para não atrair energia negativa.

Não brigue com seu parceiro e lembre-se de dar um espaço para que eles não se sintam pressionados. Seus números são 09, 43 e 56. Sua compatibilidade no amor será com os signos Capricórnio, Câncer ou Virgem. Serão dias de surpresas em matéria de viagens e novos negócios.

Sagitário

Você continuará com suas relações para avançar no trabalho. Lembre-se de continuar se preparando profissionalmente para abrir muitas portas no futuro.

Uma grande surpresa de trabalho chega. Cuidado com as fofocas de pessoas do seu trabalho e proteja-se eliminando os pensamentos negativos.

Um novo amor do signo de Áries ou Leão será muito compatível com você ou falará sobre dar segurança e proteção. Alguém do passado sente sua falta e vai querer voltar.

Seus números da sorte são 04, 33 e 91 e sua cor é o branco. Tenha cuidado com o que assina em contratos ou créditos. Continue cuidando da sua saúde.

Capricórnio

Haverá muitas mudanças no seu trabalho e na sua vida pessoal. Seu signo está passando por um estágio de instabilidade e você precisa ser paciente e não ficar tão zangado com as discussões, que essas energias logo passarão e você será o mesmo novamente.

Você se encontrará novamente com um amor. Seu signo é o mais focado e maduro do zodíaco, então tente ser positivo para resolver tudo da melhor maneira. Cuidado com o que você come e fique mais atento a sua saúde.

Você decide tirar férias para passar um tempo com a família. Seu dia de sorte será nesta terça-feira com os números 00, 23 e 45 e tente usar a cor azul para atrair boas energias.

Aquário

Semana de problemas com seus colegas de trabalho e será preciso se concentrar no seu desempenho. Seu signo leva muito a sério as opiniões dos outros, aprenda a tirar essas energias externas e saiba como diferenciar a crítica construtiva da inveja. Viva sem ressentimentos.

Um amor do passado o procura para esquecer os rancores. O convidam para uma empresa internacional ou você considera mudar de emprego; é hora de crescer profissionalmente.

Um curso de idiomas o ajudará a estar melhor preparado. Você terá de sorte nesta quarta-feira com o número 05, 66 e 80. Este é o seu mês e mais, porque seu aniversário começa. Se você tiver a oportunidade de ir à praia, faça isso, se sentirá melhor.

Peixes

Você perceberá o que está fazendo bem e o que não está. Esta é a sua melhor fase do ano, então você sente que deve se reinventar completamente, por isso não hesite e tome as decisões necessárias para seguir em frente.

Seu melhor dia será a sexta-feira e a sorte sorrirá para você em todos os sentidos. Você compra passagens de avião para sair de férias ou faz outro investimento.

Será uma semana de amores novos e muito compatíveis. Lembre-se de que o amor sempre vem sem avisar. Tenha cuidado com problemas de saúde; é importante que você visite o médico. Você terá sorte com os números 08, 31 e 99.