Como preparar água de berinjela com chia para emagrecer

No início do ano, todo mundo está procurando truques para purificar o corpo e atingir o peso ideal depois dos excessos do Natal e do Ano Novo. A água da berinjela pode ser um grande aliado.

Segundo o site Healthfully, “a berinjela é um alimento saudável, rico em fibras, minerais, vitaminas e antioxidantes. Ela também tem baixo teor de carboidratos”.

A água da berinjela e a perda de peso

“Embora beber água de berinjela não traga os mesmos benefícios que comer vegetais, alguns nutrientes e antioxidantes são liberados durante o processo de ebulição”, acrescenta o artigo.

Especialistas afirmam que não existem estudos que provem que a água da berinjela esteja ligada à perda de peso. Portanto, este remédio caseiro deve ser acompanhado por uma dieta saudável.

E, adicionando a chia, o efeito de saciedade se intensifica à medida que as sementes se expandem no estômago. Elas também reduzem os níveis de colesterol e equilibram o açúcar no sangue.

Ingredientes

1 colher (chá) de chia

1 berinjela

Água

Modo de preparo

Corte a berinjela em pedaços pequenos. Em uma panela grande, aqueça água suficiente para cobrir as berinjelas. Quando ferver, adicione a berinjela e deixe cozinhar por 10 minutos. Retire do fogo e deixe esfriar. Remova os pedaços de berinjela e guarde o líquido.

Modo de consumo

Você pode beber um copo de água de berinjela por sete dias. Ao servir, você pode adicionar a colher de chá de chia, esperar 10 minutos e beber o preparo.

Fonte: Nueva Mujer