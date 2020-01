5 brechós online para comprar looks incríveis sem gastar muito

Você sabia que para fazer apenas uma calça jeans é necessário 11 mil litros de água? Outra pergunta: você sabia que é possível se vestir bem, gastando pouco dinheiro e ainda ajudar o planeta? É justamente por isso que os brechós estão em alta.

Contudo, nem todos, de fato, oferecem bons produtos. Além disso, é possível que próxima da sua casa não tenha nenhum. Saiba que seus problemas podem ser resolvidos facilmente com os brechós online. Eles enviam as peças diretamente para a sua casa. Abaixo selecionamos alguns deles. Confira!

1. Gato Preto

Estiloso e moderno, o brechó Gato Preto envia os produtos para todo o Brasil. Os preços variam muito, mas é possível garimpar e encontrar opções baratas e estilosas.

2. I Need Brechó

O I Need Brechó nasceu em 2015 visando uma moda mais sustentável. Atualmente, conta com uma loja física que tem uma curadoria selecionada à dedo para todas as clientes. A loja também tem um site e realiza vendas online.

3. Saravá

A curadoria do brechó é feita com muito cuidado e as peças são divulgadas por meio de um excelente editorial. A Saravá realiza somente vendas online e elas são realizadas por meio do seu perfil no Instagram.

4. It Girls

Com entrega para todo o Brasil, o brechó conta com excelentes peças. No entanto, é preciso ser rápida, pois as melhores peças são vendidas rapidamente.

5. Enjoei

O marketplace conta com diversas lojas de brechó, inclusive alguns desapegos são de famosos.