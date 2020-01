Estes 3 smoothies verdes são perfeitos para acelerar seu metabolismo

O melhor para purificar o corpo depois do Ano Novo são os sucos e as vitaminas. Eles fornecem nutrientes e ajudam a eliminar toxinas mais rapidamente.

Além disso, os smoothies têm a capacidade de acelerar o metabolismo, o que aumenta a perda de gordura corporal e acelera a perda de peso.

Você pode tomar estes smoothies no café da manhã para se encher de energia ao longo do dia ou bebê-los na hora do lanche.

Com matcha

Ingredientes

1/4 xícara de amêndoas

1/2 xícara de iogurte grego

1 banana

1 colher (sopa) de chá de matcha em pó

1 xícara de couve

1 xícara de espinafre

1 xícara de leite de amêndoa sem açúcar

2 colheres (chá) de adoçante natural

Modo de preparo

Misture todos os ingredientes até obter uma mistura suave e homogênea. Adicione gelo e misture novamente. Beba imediatamente para aproveitar os nutrientes ainda não oxidados.

Com beterraba

Ingredientes

1/4 de xícara de suco de romã fresco

1/2 xícara de água

1 beterraba pequena

1 colher (chá) de mel

1 toranja

1 xícara de morango

6 folhas de hortelã

Modo de preparo

Misture todos os ingredientes até obter uma mistura suave e homogênea. Sirva o smoothie em dois copos e decore com sementes de chia, flocos de coco e folhas de hortelã. Beba imediatamente para aproveitar os nutrientes ainda não oxidados.

Com cenoura

Ingredientes

1 banana

1 colher (sopa) de mel

1 xícara de cenoura

1 xícara de água de coco ou água

2 colheres (sopa) de iogurte grego

2 xícaras de pêssego

Modo de preparo

Misture todos os ingredientes até obter uma mistura suave e homogênea. Beba imediatamente para aproveitar os nutrientes ainda não oxidados.

Fonte: Nueva Mujer