Dez destinos internacionais com passagens mais baratas que Fernando de Noronha

Uma viagem internacional precisa de planejamento e economia. Afinal, quando se vai longe, é preciso estar preparado para explorar o local e, dependendo da cotação, estar com um bom dinheiro para aproveitar ao máximo a experiência. Para muitos, a pesquisa começa nas passagens aéreas, que dependendo da região podem dedicar uma parte considerável do orçamento, principalmente se o destino for fora do país.

Um levantamento do ViajaNet, porém, mostra que é possível comprar passagens para uma viagem internacional gastando menos do que um destino nacional. O portal levantou a média de preços de voos saindo de São Paulo para 10 outros dez destinos em nove países, entre dezembro de 2019 e janeiro deste ano, e comparou com Fernando de Noronha, arquipélago em Pernambuco famoso pelo visual paradisíaco.

Para o conjunto de ilhas no Nordeste, foi observada uma média de preços de R$ 2.421,53. Por cerca de R$ 700 a mais, seria possível comprar passagens saindo de São Paulo tanto para Buenos Aires, na Argentina, quando para Montevidéu, no Uruguai – apesar de que, considerando a distância entre os países vizinhos, vale mais a pena juntar os destinos em uma só viagem (se você tiver o tempo!).

Outros locais com preços mais em conta que Fernando de Noronha são grandes cidades de países da Europa, como Espanha, Inglaterra, Portugal e Itália, e do Oriente Médio, como Israel. “Fazer uma viagem internacional deixou de ser algo distante do brasileiro, já que atualmente há inúmeras facilidades e opções no mercado”, afirmou o diretor de marketing da ViajaNet, Gustavo Mariotto.

Destinos internacionais mais baratos que Fernando de Noronha (R$ 2.421,53)