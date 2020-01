4 fotos que demostram sinais impressionantes das mudanças climáticas

Gary Braasch, falecido fotógrafo norte-americano, capturou imagens impressionantes de locais que passaram por grandes mudanças climáticas. Ainda que muitas pessoas refutem o aquecimento global, muitos cientistas afirmam categoricamente que as mudanças estão diretamente ligadas às ações humanas.

Um estudo, publicado na revista Nature Climate Change, por exemplo, constatou que só há uma chance, em um milhão, para as mudanças ocorrerem por outros motivos, que não seja a ação humana. A constatação foi realizada a por meio de uma análise dos dados de satélites que coletaram informação durante 40 anos.

Confira os sinais impressionante das mudanças climáticas

1. Valais, na Suíça

A geleira encolheu cerca de 2,5 km.

Crédito: Gary Braasch

2. Cape Hatteras, na Carolina do Norte, nos EUA

A região foi atingida por uma série de furacões poderosos.

Crédito: Gary Braasch

3. Tuvalu, no Pacífico

O aumento do nível do mar geraram efeitos em Tuvalu. Na foto, uma maré mais alta que o normal.

Crédito: Gary Braasch

4. Mount Hood, no Oregon

O aumento da temperatura fez com que as montanhos tivessem níveis mais baixos de neve.