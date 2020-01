4 dicas para realizar um desmame respeitoso

A amamentação é vista por muitas mulheres como um sinal de amor. Segundo a OMS, "é a maneira ideal de fornecer às crianças os nutrientes de que precisam para um crescimento e desenvolvimento saudáveis". Um limite de idade para a amamentação não é estabelecido.

De fato, a organização recomenda mantê-lo por dois anos ou mais. Quando a mãe não deseja mais continuar com ela, seja por exaustão física, por algum problema de saúde ou simplesmente por considerar que está na hora, o ideal é trabalhar em prol de um desmame respeitoso.

Trata-se de remover o seio pouco a pouco, sem que o processo represente um trauma ou agressão para o pequeno que encontra no leite de sua mãe não apenas um alimento físico, mas emocional. Não há instruções para obter um desmame respeitoso, mas existem várias dicas que fornecem resultados muito bons:

1. Converse com eles na primeira fase do sono

Talvez você não saiba, mas a primeira fase do sono – quando a criança dorme por alguns minutos – é definitiva para o sucesso de seu objetivo, porque o corpo é capaz de receber os estímulos e registrá-los diretamente no inconsciente.

Todas as noites, assim que seu filho adormecer, converse com ele de maneira amorosa e explique que é hora de deixar o peito. Aplicando essa técnica todos os dias, em pouco tempo você começará a perceber o progresso.

2. Diminua a quantidade de amamentação gradualmente

Se você amamenta sob demanda, certamente nem percebeu quantas vezes por dia seu filho está amamentando. Comece contando-os e preste atenção nos momentos em que você oferece o peito. Então, você pode descartar alguns.

Negar que não é favorável. É melhor distraí-lo com uma atividade que ele goste ou oferecer-lhe uma refeição ou bebida de sua preferência.

3. Evite oferecer

Se você decidir dar 'luz verde' ao desmame, precisará parar de oferecer o peito. Isto é sugerido por Susej Fernández, especialista em nutrição pediátrica, alimentação infantil e amamentação. Se você fizer o oposto, seria totalmente contraditório com a sua intenção.

4. Não seja influenciada pelos outros

Às vezes, as mães, especialmente as novatas, decidem encerrar a amamentação pela pressão do ambiente mais próximo. Família, amigos, vizinhos e colegas de trabalho sempre têm algo a dizer e acreditam que têm a verdade sobre a idade indicada para o desmame. É vital que você fique claro que esse problema não pode ser definido pelo que os outros dizem.

Fonte: Nueva Mujer