Versão beta do WhatsApp revela próximo recurso que será liberado para os usuários

Uma recente versão beta do aplicativo de menagens WhatsApp revelou um próximo recurso que será liberado para os usuários.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o update foi liberado para o sistema operacional iOS, elevando a versão para beta 2.20.10.29. s

Como revelado, a plataforma trabalha na melhoria do suporte para o VoiceOver, disponível nos aparelhos da Apple.

Ainda segundo o site, ele adiciona "Detecção de rosto" ao VoiceOver, quando você abre a câmera. Confira postagem:

Improved the support for VoiceOver.

In particular it adds "Face detection" for VoiceOver, when you open the camera. https://t.co/2bfJwrR8Fw

— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 8, 2020