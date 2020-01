Suco de chia e mamão para acabar com a gordura abdominal

Acabar com a gordura abdominal é uma das etapas mais difíceis do emagrecimento. Mas ainda bem que existem opções como o suco de chia e mamão. Essa bebida é ideal não apenas para nutrir, mas também para acabar com a ansiedade — assim você evita comer alimentos pouco saudáveis — e queimar os “pneuzinhos”.

Ingredientes

2 copos de água

8 gramas de sementes de chia

15 gramas de aveia em flocos

220 gramas de mamão

Mel ou adoçante

Modo de preparo

Bata o mamão com a água no liquidificador. Adicione a aveia em flocos e as sementes de chia e tome o suco em seguida.

Em outro modo de preparo: ferva a aveia e as sementes de chia com meio copo de água. Deixe esfriar e reserve. Prepare o suco de mamão no liquidificador. Em seguida, adicione a mistura de chia e de aveia, misture bem e tome a bebida.

Fonte: Nueva Mujer