Papagaio quase faz dono ser preso por imitar voz feminina gritando: 'Me deixe sair'

Uma família na Flórida denunciou um vizinho depois de ouvir a voz de uma mulher pedindo socorro. No entanto, as reviravoltas do caso acabaram sendo bem diferentes do que se imaginava.

De acordo com o Bored Panda, após a chegada de quatro policiais, um homem é interrogado e explica que a situação foi causada pelos gritos de Rambo, seu papagaio.

Câmeras de segurança da casa captaram o momento. Confira:

Our Deputies in Lake Worth Beach came to the help of someone screaming for help. Hilarity ensued. https://t.co/6fO5n3OkxC

— PBSO (@PBCountySheriff) January 4, 2020