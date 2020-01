Alguns signos do zodíaco costumam manter contanto com as pessoas do seu passado, inclusive com as pessoas que já amaram.

Confira os signos do zodíaco que mantém contanto com o ex:

Gêmeos

Quando um ex marcar o geminiano com sua personalidade audaz e poder de ação, este signo tende a manter contato e se sente aberto para viver o que o momento pode entregar, iniciando uma amizade ou apenas se comunicando quando as boas lembranças veem em mente.

Câncer

O canceriano é nostálgico e para ele é quase inevitável manter um contato com o ex, seja frequentemente ou apenas em algumas ocasiões. Seus sentimentos ou motivos são genuínos, pois suas conexões são intensas e difíceis de serem esquecidas. Por isso, nem sempre manter um significa que essa pessoa que voltar.

Escorpião

O escorpiano costuma manter por perto pessoas que não o machucaram ou foram injustas. No entanto, em alguns casos, eles podem também buscar reafirmar sua felicidade para pessoas do passado, seja em forma com intenções vingativas ou não.