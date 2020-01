Os signos que sempre colocam um ponto final nos relacionamentos primeiro

Decidir, aceitar e tomar a iniciativa de finalizar um relacionamento amoroso não é uma tarefa fácil. No entanto, alguns signos do zodíaco preferem dar esse passo antes do parceiro.

Confira quais são:

Áries

O ariano consegue identificar quando uma relação não vai bem e deve ser finalizada. Por isso, ele sempre irá preferir ser honesto consigo mesmo e com o outro. Esse signo é muito decidido e acaba dando o primeiro passo seja para começar um relacionamento ou para terminá-lo.

Capricórnio

O capricorniano sabe o que quer de um relacionamento e quando vê que seu objetivo não é atingido, prefere seguir em frente. Ele pode até lidar com os “tempos”, mas quando toma a iniciativa no rompimento, é muito firme sobre isso e não volta atrás. Gosta de conversar e chegar a conclusões sobre o fim do relacionamento junto com o parceiro.

Aquário

O aquariano pode amar e se importar muito com alguém, mas como é da sua natureza, pode manter uma distância que não o faz ser tão emotivo ao lidar com finalizações. Ele não se sente desconfortável em terminar um relacionamento, pois acredita que cada coisa tem o seu tempo de validade. Pode ser um pouco insensível na hora de colocar um ponto final no relacionamento, mesmo que não queira.