Conheça os três jogos mais baixados da PlayStation Store em dezembro

A Sony divulgou recentemente os títulos mais baixados da PS Store (PlayStation Store) do mês de dezembro do ano passado.

Jogos para PS4

EA Sports Fifa 20

Grand Theft Auto V: Premium Online Edition

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition

God Of War

Call Of Duty: Modern Warfare

Grand Theft Auto V

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Deluxe Edition

Marvel’s Spider-man: Game Of The Year Edition

Minecraft

Injustice 2 – Legendary Edition

Como revelado, mais uma vez, FIFA 20 leva o primeiro lugar no PS4. "Será que jogamos mais futebol na telinha do que no campo? Quantas partidas será que foram jogadas em 2019?".

Jogos para PS VR

Beat Saber

Batman: Arkham VR

Until Dawn: Rush Of Blood

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

Job Simulator

Superhot VR

Astro Bot Rescue Mission

Playstation Vr Worlds

Blood & Truth

Creed: Rise To Glory

Em segundo lugar, o velho conhecido desta lista: Grand Theft Auto V. "Uma vida de crimes e encontros com personagens de todos os tipos, em um dos games mais completos de todos os tempos".

Free to Play

Fortnite

Brawlhalla

Apex Legends

Dauntless

Paladins

Warframe

DC Universe Online

Warface Live

H1Z1: Battle Royale

World Of Warships: Legends

Fechando o pódio da PlayStation Store, The Witcher 3: Wild Hunt. Geralt pode não estar sempre no pódio, mas o game é sem dúvida um dos mais premiados e aclamados de todos os tempos.

DLCs

Fortnite – The Wavebreaker Pack

Fortnite – Polar Legends Pack

Fortnite: Save The World – Standard Founder’s Pack

Fortnite: Darkfire Bundle

Mortal Kombat 11 Kombat Pack

Resident Evil 2 All In-game Rewards Unlock

Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds

Bloodborne The Old Hunters

Dragon Ball Fighterz – Broly (Dbs)

GTA Online: Criminal Enterprise Starter Pack

