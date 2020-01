Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 10 a 12 de janeiro de 2020

Mais um fim de semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões astrológicas:

Áries

É hora de resolver tarefas de trabalho pendentes, gerenciando melhor o tempo e as prioridades. Portanto, fique calmo e aprenda a fazer as coisas direito. Serão três dias de sentimento pleno em todos os sentidos e mais no amor, mas tente não sabotar a si mesmo e aceitar suas emoções.

Você terá sorte neste domingo com os números 03, 19 e 22; tente combiná-los com sua data de nascimento e o vermelho para aumentar a sorte. Um amor do passado do signo de Aquário ou Libra insiste em voltar.

Lembre-se que todos cometemos erros e as segundas chances valem a pena. Este final de semana é ideal para assuntos de família. Domingo de energias positivas para estar ao lado de quem ama.

Touro

Você se sentirá de bom humor e com toda a energia necessária para avançar na vida. Seu signo sempre se esforça para ser o melhor em tudo e isso trará resultados. Convidam você para uma viagem que irá ajudá-lo a relaxar.

Tente não se apaixonar tanto se acabou de conhecer alguém, lembre-se de que a confiança é conquistada com o tempo; seja calmo em seus relacionamentos. Lembre-se de ouvir o conselho de seus pais ou pessoas amadas com empatia e paciência.

Evite problemas de saúde nos próximos dias, tentando não beber tanto álcool ou abusar de outros comportamentos nocivos. Você deve aprender a dizer não. Sua sorte é no sábado com os números 06, 21 e 45. Evite recorrer à mentira para sair de alguma situação, lembre-se de que a verdade sempre aparece.

Gêmeos

Você terá alguns problemas em casa ou com seu parceiro. É melhor não tomar decisões quando estiver chateado, porque você pode se arrepender. Cuidado com o temperamento forte.

Você pensa muito em mudar de emprego ou reflete sobre ter seu próprio negócio, o que será muito bom para você. Sábado ideal para resolver uma questão legal.

É hora de começar a ser mais saudável. Você se lembra muito de um amor que não está mais com você e ele o corresponde. Você terá sorte neste sábado com os números 09, 41 e 76. Evite a mentira e a manipulação que podem trazer sérios problemas nos relacionamentos.

Câncer

Muito trabalho no final de semana, mas também são dias para resolver assuntos pessoais. Você se candidatará a um novo projeto de trabalho, lembre-se de que o importante em uma entrevista é apenas ficar positivo e não hesitar em responder.

Você irá para uma festa onde se divertirá muito. Algum trabalho independente lhe dará dinheiro extra. Em 12 de janeiro, você terá sorte com os números 05, 39 e 44.

Seu signo sempre quer se sentir útil e, se não for bem-sucedido, pode se sentir muito mal. Pegue mais leve com você mesmo e leve essa energia para o lado de ficar ativo, realizando coisas que dão prazer.

No amor, seu signo é muito apaixonado e sexual, mas também inseguro e ciumento, por isso, busque o equilíbrio. Você atrai pessoas de Escorpião, Aquário e Virgem.

Leão

Esta sexta-feira é um dia de mudanças no trabalho e este mês é muito importante para o seu futuro. Portanto, reveja pendencias e seja organizado.

Você recebe o convite para sair para jantar ou curtir a dois; é um bom momento para tentar se apaixonar ou reascender a chama dos relacionamentos. Vista cores fortes para atrair a sorte.

Você ganha dinheiro extra neste sábado com os números 02, 11 e 78. Não fale muito sobre suas realizações para não despertar inveja. Se você tem um parceiro, será um fim de semana de muito amor e estabilidade.

Lembre-se de que seu signo acelera demais e pode cometer erros devido a precipitação e impulso; por isso, prefira ficar em paz quando enfrentar e relaxar, especialmente quando precisa resolver problemas.

Virgem

Você enfrentará complicações no trabalho nesta sexta-feira; portanto, tente relaxar e não caia em provocações; pense duas vezes no que vai dizer.

Você faz mudanças em si mesmo e decide iniciar comportamentos mais saudáveis. Lembre-se de que este 2020 será muito bom em questões de relacionamento e vida pessoal. Cuide de problemas ósseos e quedas.

Você terá sorte em 11 de janeiro com os números 03, 19 e 22. Você recebe um presente inesperado de um novo amor. Você permanecerá solteiro, mas conhecerá pessoas sem compromisso. Cuide mais do seu dinheiro e não o gaste quando se sentir mal. Seu signo é um trabalhador incansável e isso ajuda você a crescer economicamente, mas também pode estressá-lo.

Libra

Durante este fim de semana, você reorganiza sua casa para que as energias positivas fluam com mais facilidade. Se desfaça de tudo o que não usa mais e doe; isso será recompensado.

Nesta sexta-feira, você vai a reuniões e deve evitar ficar nervoso; você é importante e deve reconhecê-lo.

Um convite ou uma festa de aniversário entra em seus planos. Você recebe dinheiro extra pela venda de um carro ou propriedade.

No amor, você encontrará pessoas muito compatíveis com o seu signo, que elevarão sua autoestima. Para quem tem um parceiro, será um fim de semana de paixão e diversão.

Um parente o procura para pedir apoio financeiro. Você desfruta de sorte e seus números são 06, 77 e 81. Faça uma caminhada ou entre em contato com a natureza para iniciar a próxima semana com melhores energias.

Escorpião

Fim de semana de ser muito feliz e com boas notícias ao seu redor. Lembre-se que este ano será um dos melhores da sua vida, por isso não perca as oportunidades que surgem no seu caminho.

Uma proposta de negócios chega e pode ser muito positiva em sua vida. Lembre-se de que o amor é dado sem limites e você não precisa comprá-lo; portanto, deixe de lado o medo de ficar sozinho e não se envolva com pessoas interesseiras.

Tenta aprender sempre para que mais portas sejam abertas para você no trabalho. Você terá sorte com os números 04, 55 e 71. Atualmente é preciso estar mais em contato com a intuição.

Sagitário

Dias de sorte para o seu signo, especialmente com os números 09, 16 e 23. O laranja atrai boas energias. Uma proposta para viajar surge. Você precisa fazer consertos.

Mantenha-se atualizado com os pagamentos e as dívidas para não se surpreender no futuro. Um novo amor que será muito compatível e apaixonado do signo de Áries, Virgem ou Aquário entrará em sua vida.

Alguém o procura para convidá-lo para um casamento. Domingo de se organizar, especialmente no trabalho e finanças. Tente iniciar um sistema de economia para o seu futuro. Atualize seus documentos de viagem.

Capricórnio

Muitas tarefas e pendencias; gerencie melhor seu tempo para não se ver pressionado. Vá ao médico para fazer um exame geral. Você recebe uma proposta de trabalho para os fins de semana, apenas tente definir bem seu salário para não ter dificuldades de pagamento posteriormente.

Você decide fazer algumas mudanças de atitude para não ser tão explosivo e isso dará resultados. Sua melhor compatibilidade no amor é Áries, Gêmeos e Libra; com esses signos você encontrará muitos sentimentos.

Tente tirar da sua vida os vícios e o álcool em excesso. É melhor que você comece a cuidar da saúde em geral. Você terá sorte com os números 00, 30 e 87. Use a cor amarela.

Aquário

Você se sentirá melancólico e pensativo durante este fim de semana. Lembre-se de que seu signo sempre tem sentimentos muito extremos, ou seja, às vezes você está muito triste e às vezes muito feliz.

Na sexta-feira reuniões de trabalho pedem seu melhor para se destacar com os superiores. Você recebe dinheiro extra por uma venda. Tenha cuidado com as fofocas entre seus amigos e reserve sua vida sentimental se possível nos próximos dias.

Os solteiros podem se apaixonar por alguém do signo de Escorpião, Touro ou Virgem, que será muito compatível. Sábado e domingo de festas e reuniões com familiares e amigos. Você decide fazer mudanças em sua casa. Você terá sorte com os números 04, 15 e 66.

Peixes

Serão três dias de boa sorte, apenas tente não se tornar vítima em situações no trabalho. Seu signo pode ser dramático e atrair emoções intensas, por isso é preciso manter sua mente saudável.

Uma proposta de trabalho pode chegar nesta sexta-feira; tente analisar todas as oportunidades para garantir uma melhor renda.

Amores dos signos de Câncer, Libra e Sagitário, devem entrar em sua vida e serão positivos. Você se inscreve em um curso aos sábados. O convidam para uma festa, mas não exagerar em álcool e outros vícios.

Domingo para passear e passar ao lado das pessoas que ama. É hora de você começar a cuidar melhor da sua saúde em seu cotidiano. Você terá sorte com os números 00, 08 e 23.