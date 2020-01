Garena alerta jogadores sobre ajuste no título Free Fire

A Garena alertou os jogadores sobre um ajuste no título Free Fire. O comunicado foi compartilhado nesta sexta-feira (10) no Twitter.

De acordo com a empresa, as caixas do evento do aventureiro estão com armas de atributos. No entanto, elas serão substituídas por armas normais.

"Pessoal, estamos cientes que as caixas do evento do Aventureiro estão com armas de atributos", compartilhou na rede social.

"Todas as armas de atributos vão ser substituídas por armas normais", informou aos usuários battle royale. Confira postagem:

Pessoal, estamos cientes que as caixas do evento do Aventureiro estão com armas de atributos. Todas as armas de atributos vão ser substituídas por armas normais. — [Free Fire] – Brasil (@FreeFireBR) January 10, 2020

LEIA TAMBÉM: