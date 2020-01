Facebook começa a implementar modo escuro para computadores

A empresa do Facebook está começando a implementar a sua interface redesenhada para desktops — com um novo modo escuro, assim como no WhatsApp.

O novo design estará disponível “em algum momento da primavera [do hemisfério norte]” e, neste momento, alguns usuários poderão testar a função beta.

Segundo a CNET, “o Facebook começou a dar a alguns usuários acesso à sua experiência de desktop reprojetada, anunciada pela primeira vez em abril, que é menos carregada e usa ícones mais brilhantes”.

Essas pessoas podem acessar o novo recurso depois de fazer login. Elas verão um pop-up convidando a testar o que a empresa chama de “o novo Facebook”.

Here's a closer look at FB5, including Dark Mode for web, coming soon. pic.twitter.com/Z55iUOdekr — Facebook (@Facebook) April 30, 2019

Configurações de fundo

O Facebook permitirá que as pessoas configurem o site para usar um fundo branco com cores brilhantes ou um fundo escuro, semelhante ao que é oferecido no iPhone e nos dispositivos Android.

Segundo o Facebook, a ênfase do novo design está nas comunidades: “acabamos de anunciar um novo design para o Facebook que torna as comunidades tão importantes quanto os amigos. O FB5 é mais simples, rápido e imersivo e facilita a localização do que você está procurando e o acesso às funções mais usadas”.

Quem concorda em usar o site redesenhado pode voltar ao visual antigo e pode dar feedback sobre recursos específicos ou sobre as suas impressões gerais sobre a versão.

O Facebook trabalha no modo escuro há algum tempo. Em 2019, a empresa lançou um preview do modo escuro na sua seção de vídeos, o Facebook Watch.

Fonte: FayerWayer